Koronavirüs karavan satışlarını patlattı! Genç çift kendileri üretti

Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda kişi izole bir tatil için karavan tercih etmeye başlarken siparişlere yetişmekte zorlanan üreticiler 1 yıl sonraya gün vermeye başladı. Genç çift kendi karavanlarını kendileri yaptı.

Koronavirüs, karavana rağbeti artırdı. Karavanlar neredeyse yok satıyor. Durum böyle olunca üreticiler siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Uzmanlara göre koronavirüs bir süre daha devam edecek. Durum böyle olunca karavana olan ilgi devam ediyor.

KENDİLERİ ÜRETTİ

Volkan ve Merve çifti de karavan almak istedi. Ama o kadar kolay değildi. 1 yıl sonraya randevu veriliyordu. İş başa düştü ve kendi karavanlarını yaptılar.

TERCİHLER ARASINA GİRDİ

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, kalabalıktan uzaklaşmak için yakın kamp alanlarını tercih ediyor. Karavan tıpkı Avrupa'da olduğu gibi artık Türkiye'de de tatil için konaklama tercihi oldu.