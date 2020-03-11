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11.03.2020

Koronavirüs fırsatçıları harekete geçti! Bir paket makarnaya 15,99 liraya istediler |Video

Dünyada hızla yayılan 118 ülkede orta çıkan ve 100 binden fazla kişiye buluşan 4 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yurt dışından gelen bir yolcuda pozitif vaka tespit edildiğini açıklamasının ardından karaborsacılar harekete geçti. Bazı internet sitelerinde normal satış fiyatı ortalama 2 lira olan bir paket makarnayı 15,99 liraya satmak istedikleri tespit edildi. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı, fırsatçı sitelerin fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Son dakika gelişmelerinin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

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