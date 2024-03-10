Konut kredisi kullanacaklar dikkat!

Ticaret Bakanlığı, bankaların uymakla yükümlü olduğu konularda vatandaşı uyardı. Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili DASK harici sigorta yaptırılamaz. Vatandaşlar kesinlikle hayat sigortası yaptırmaya zorlanamaz. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN