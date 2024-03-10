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Konut kredisi kullanacaklar dikkat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 13:35
Ticaret Bakanlığı, bankaların uymakla yükümlü olduğu konularda vatandaşı uyardı. Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili DASK harici sigorta yaptırılamaz. Vatandaşlar kesinlikle hayat sigortası yaptırmaya zorlanamaz. İşte detaylar...
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