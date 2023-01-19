Konut kampanyasına rayiç bedel engeli

Orta gelirliler için başlatılan konut kampanyasında vatandaş, rayiç bedel engeline takıldı. Bir günde şişirilen ev fiyatlarının yanı sıra satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyonluk evi resmi işlemde 700 bin TL olarak gösteriyor. Ucuz kredinin önü kesiliyor.

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