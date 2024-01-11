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Kök maaş nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır? Emekliler ek zam alacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 13:43
Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zammın kesinleşmesini bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar ek zam alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de anlattı.
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