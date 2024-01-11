Kök maaş nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır? Emekliler ek zam alacak mı?

Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zammın kesinleşmesini bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar ek zam alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de anlattı.

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