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Kirada tavan fiyat uygulaması olur mu? Kaçak emlakçı uyarısı

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 13:39
Konut fiyatlarında artış devam ediyor. Ev kirasında artış ve fahiş zam yapana karşı düzenleme yapılıyor. Öte yandan uzmanlar kiracıları kaçak emlakçılara karşı uyardı. Peki kirada tavan fiyat uygulaması olur mu? Yüksek kira artışları nasıl önlenecek? Kaçak emlakçılar ev alacak vatandaşı nasıl dolandırıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş değerlendirdi. Yeşiltaş, “İnşaat maliyetlerinde yükseliş olması nedeniyle küçük ölçekli inşaatlarda bir durgunluk yaşandı. Arz ile talep arasındaki makas açılınca ev alma umudu olanlar bunu erteledi. Kiralıklara yönelme artınca aynı zamanda öğrenciler kiralık ev talebi artınca fiyatlar yükseldi. İstanbul aynı zamanda çok göç aldı. Dolayısıyla şehir merkezlerinde kiralar ciddi derece de arttı.” dedi.
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