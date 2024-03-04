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Kira zam oranları belli oldu

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Giriş: 04.03.2024 14:35
Şubat ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. A Haber muhabiri Barış Türel detayları uzmanına sordu.
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