Kira kadar aidat dönemi bitiyor!

Son dönemin en büyük şikayet konularından biri de fahiş site aidatları. Bazı sitelerde aidat bedellerinin kirayı geçtiğini biliyoruz. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslak sonunda tamamlandı. Meclis'e sunulan yasa tasarısına göre aidatlara zam yapmak oldukça zorlaşacak. Artışlar TÜFE'yi geçemeyecek.

