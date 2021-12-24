Kimler kur korumalı TL hesabı açabilecek? Uygulamadan yararlanmak için sınır var mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esaslarını belirledi. Uygulamadan birden fazla kez yararlanmak mümkün olacak. Ayrıca alt ve üst limit de olmayacak. Uygulanacak asgari faiz oranı merkez bankası politika faizi olup, bankaların azami faiz oranı da bunun en fazla 300 baz puan üstü olabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN