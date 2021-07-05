05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Haziran ayı 'enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Memur ve emekliye yüzde 5,45 enflasyon farkı zam yapılacak. Kim ne kadar maaş alacak? Taban maaşlar ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşçi ve emeklinin ne kadar zam alacağını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında hesapladı.