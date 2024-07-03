03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç lira?
Memur maaşlarına yapılan zammın yanı sıra kıdem tazminatı tavanı da önemli bir değişiklik gösteriyor. Her yıl iki kez memur maaşlarına yapılan düzenlemeler doğrultusunda kıdem tazminatı tavan ücreti de güncellenmekte. Bu yılın ilk yarısında açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında beklenen değişiklikler merak konusu oldu. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti kaç lira? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında açıkladı.