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Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? EYT’liler nasıl yararlanacak?

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 09:34
2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Nasıl hesaplanacak? EYT’liler nasıl yararlanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili ayrıntıları aktardı.
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