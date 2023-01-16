Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? EYT’liler nasıl yararlanacak?

2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Nasıl hesaplanacak? EYT’liler nasıl yararlanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili ayrıntıları aktardı.

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