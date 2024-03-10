10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kentsel dönüşümde yeni adım! Faiz oranları ve vade ne kadar olacak?

Kentsel dönüşümde yeni adım! Faiz oranları ve vade ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2024 08:48
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir adım attı. Peki 5 büyükşehri kapsayan ve 3 milyon liraya kadar sağlanacak kredi desteği nasıl olacak? Faiz oranları ve vade ne kadar? Detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Faiz oranları ve vade ne kadar olacak?
Faiz oranları ve vade ne kadar olacak?
Emekliye 7 büyük destek!
Emekliye 7 büyük destek!
FITCH: Türkiye’nin para politikasına güven arttı
FITCH: Türkiye’nin para politikasına güven arttı
KIZILELMA ve ANKA-3’e güç verecek!
KIZILELMA ve ANKA-3'e güç verecek!
Türkiye’nin kredi notu yükseldi!
Türkiye'nin kredi notu yükseldi!
Tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin
Tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin
İstanbul’da denetimlerimize devam ediyoruz
"İstanbul'da denetimlerimize devam ediyoruz"
Mısır ekonomisine Husi darbesi!
Mısır ekonomisine Husi darbesi!
Pos cihazları neden değişecek?
Pos cihazları neden değişecek?
Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu yükseltti!
Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!
4 ilde petrol hamlesi!
4 ilde petrol hamlesi!
Hedef düşük kalıcı tek haneli enflasyon
"Hedef düşük kalıcı tek haneli enflasyon"
Daha Fazla Video Göster