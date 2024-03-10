Kentsel dönüşümde yeni adım! Faiz oranları ve vade ne kadar olacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir adım attı. Peki 5 büyükşehri kapsayan ve 3 milyon liraya kadar sağlanacak kredi desteği nasıl olacak? Faiz oranları ve vade ne kadar? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN