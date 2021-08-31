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Kentsel dönüşüm düğümü çözülüyor: Yeni Fikirtepe'de ilk kazma vuruldu! 8 milyarlık dev proje

AA
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Giriş: 31.08.2021 11:17
İstanbul Fikirtepe'de yılan hikâyesine dönen kentsel dönüşüm düğümü çözülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emlak Konut eliyle başlattığı Yeni Fikirtepe projesini hayata geçirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce ailenin çözümü için yıllardır beklediği Fikirtepe'de ihalesi tamamlanan ve ruhsatı alınan alanlarda inşaat çalışmaları başladı.
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