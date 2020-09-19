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Tüm gözler Doğu Akdeniz'e çevrildi! Doğal gaz rezerv kapasitesi Karadeniz'in tam olarak iki katı

Akdeniz'de İtalyanların yeni keşfetmesi gözleri bu bölgeye çevirdi. Girit'in güneyinde, 'nin de kıta sahanlığı içinde yer alan bölgede zengin gaz damarları bulunuyor. Yayınlanan bir rapora göre; Akdeniz'deki rezerv kapasitesi 'in tam olarak iki katı.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Tüm gözler Doğu Akdeniz'e çevrildi! Doğal gaz rezerv kapasitesi Karadeniz'in tam olarak iki katı

Dünya mücadelesinin son yıllardaki odak noktası, 'deki hidrokarbon kaynakları. Bölgede yüklü miktarda zenginliğinin tespit edilmesinin ardından dünya gözünü bu bölgeye dikti. de hak ve menfaatlerinden geri atmayacağını vurgularken, bölgedeki sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor.



AKDENİZ'DEKİ GAZ POTANSİYELİ KARADENİZ'İ İKİYE KATLIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haber şöyle: Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezinin yayınladığı son rapora göre; Doğu Akdeniz'deki kaynaklar, Türkiye'nin 572 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek. Bunun, özellikle Girit'in güneyinde, Türkiye'nin de kıta sahanlığı içinde yer aldığına dikkat çekiyor. 'de bulunan toplam rezervlerin, Türkiye'nin yaklaşık 272 yıllık ihtiyacına yetebileceği tahminleri dikkate alındığında; Doğu Akdeniz'deki potansiyel, kuzeyin iki katı olarak ortaya çıkıyor.



AKDENİZ "GAZ DENİZİNE" DÖNÜŞTÜ

Son 10 yılda Doğu Akdeniz'de yapılan sondajlar sonunda; İsrail, Tamar yatağında 320 milyar metreküp, Leviathan'da 600 milyar metreküp, ise Afrodit'te 130 milyar metreküp, Kalipso'da da 200 milyar metreküp civarında doğalgaz bulduğunu ilan etti. Bölgenin en büyük doğal gaz kaynağı, 800 milyar metreküplük rezerviyle 'ın Zohr bölgesi. Son olarak İtalyan enerji şirketi ENI'den yapılan açıklamada, Nil Deltası açıklarındaki sahada doğal gaz keşfedildiği bildirildi. Keşfin yaklaşık 120 milyar metreküp olduğu açıklandı. Bölgede halihazırda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yanı sıra; Fransız Total, İtalyan ENI, İngiliz BP, İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell, ABD'li Noble ve , Güney Koreli Kogas, Katarlı Petroleum ile İsrailli Delek ve Avner şirketleri faaliyet gösteriyor.



BAĞIMLILIK AZALACAK

Başkan , Tuna-1 ile keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değerinin, Türkiye'nin tüm fosil yakıt ihtiyacını ithalat yapmadan beş sene karşılayabileceğini söylemişti. Bu çerçevede hem ithalat için dışarı giden ekonomik kaynaklar korunacak hem de kömür ve petrol gibi kirletici kaynaklar yerine doğal gaz kullanımı ile sera gazı emisyonlarını azalacak. Karadeniz gaz sahasından çıkarılabilecek miktarın, 13,6 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor.

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