Tüm gözler Doğu Akdeniz'e çevrildi! Doğal gaz rezerv kapasitesi Karadeniz'in tam olarak iki katı





AKDENİZ "GAZ DENİZİNE" DÖNÜŞTÜ

Son 10 yılda Doğu Akdeniz'de yapılan sondajlar sonunda; İsrail, Tamar yatağında 320 milyar metreküp, Leviathan'da 600 milyar metreküp, Kıbrıs ise Afrodit'te 130 milyar metreküp, Kalipso'da da 200 milyar metreküp civarında doğalgaz bulduğunu ilan etti. Bölgenin en büyük doğal gaz kaynağı, 800 milyar metreküplük rezerviyle Mısır'ın Zohr bölgesi. Son olarak İtalyan enerji şirketi ENI'den yapılan açıklamada, Nil Deltası açıklarındaki sahada doğal gaz keşfedildiği bildirildi. Keşfin yaklaşık 120 milyar metreküp olduğu açıklandı. Bölgede halihazırda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yanı sıra; Fransız Total, İtalyan ENI, İngiliz BP, İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell, ABD'li Noble ve Exxon Mobil, Güney Koreli Kogas, Katarlı Petroleum ile İsrailli Delek ve Avner şirketleri faaliyet gösteriyor.