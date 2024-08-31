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Kamuda işsizliğe karşı 3 gün formülü geliyor!

Kamuda işsizliğe karşı 3 gün formülü geliyor!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 15:22
Kamuda işsizlere yönelik yeni bir işgücü uyum programı başlatılıyor. Bu kapsamda haftanın 3 günü çalıştırılacak elemanların günlük ücretleri 566 Türk lirası olacak. Peki programa kimler başvurabilecek? İşte detaylar...
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İşsizliğe karşı 3 gün formülü geliyor!
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