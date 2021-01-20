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Kamuda çalışan işçilere ikramiye müjdesi

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Giriş: 20.01.2021 10:37
Güncelleme:20.01.2021 10:42
Kamuda çalışan işçilere müjdeli haber geldi. Yılda dört kez verilen tediye ödemelerinin ilki için araştırmalar sürüyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Yaklaşık 500 bin kamu işçisinin heyecanla beklediği tediye ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 1. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Kamuda çalışan işçilere müjdeli haber geldi. Yılda dört kez verilen tediye ödemelerinin ilki için araştırmalar sürüyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Yaklaşık 500 bin kamu işçisinin heyecanla beklediği tediye ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 1. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Yüz binlerce çalışana müjde! 1.108 TL ikramiye verilecek! 2021 Ocak taşeron tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? YÜZ BİNLERCE ÇALIŞANA MÜJDE! 1.108 TL İKRAMİYE VERİLECEK! 2021 OCAK TAŞERON TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

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