Kamuda çalışan işçilere ikramiye müjdesi

Kamuda çalışan işçilere müjdeli haber geldi. Yılda dört kez verilen tediye ödemelerinin ilki için araştırmalar sürüyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Yaklaşık 500 bin kamu işçisinin heyecanla beklediği tediye ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 1. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Kamuda çalışan işçilere müjdeli haber geldi. Yılda dört kez verilen tediye ödemelerinin ilki için araştırmalar sürüyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Yaklaşık 500 bin kamu işçisinin heyecanla beklediği tediye ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 1. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.