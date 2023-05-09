09 Mayıs 2023, Salı
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Kamu işçisine yüzde 45 zam! İşte tüm detaylar…
700 bin kamu işçinin beklediği zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Beştepe’de saat 12’de açıklandı. Başkan Erdoğam kamuda işçilerin en düşük maaşının 15 bin olacağını ve yüzde 45 zam yapılacağını söyledi. Peki sözleşmenin detaylarında neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı. Kök ücretin 15 bin lira olduğunu söyleyen Bal buna göre hesaplamaların yapılacağını söyledi ve fazla mesai ücretlerindeki artışı dikkat çekti.