06 Şubat 2022, Pazar
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Kamu işçisine ek zam! İlave zam ne zaman maaşlara yansıyacak?
Kamuda çalışan işçilere toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına yüzde 2 buçukluk bir artış daha yapıldı. Böylece 700 bin kamu işçisinin zam oranı yüzde 28'e yükseldi. Ayrıca işçilere ikramiye ödemeleri de başladı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.