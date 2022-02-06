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Kamu işçisine ek zam! İlave zam ne zaman maaşlara yansıyacak?

A Haber
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Giriş: 06.02.2022 11:06
Güncelleme:06.02.2022 11:06
Kamuda çalışan işçilere toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına yüzde 2 buçukluk bir artış daha yapıldı. Böylece 700 bin kamu işçisinin zam oranı yüzde 28'e yükseldi. Ayrıca işçilere ikramiye ödemeleri de başladı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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Kamu işçisine ek zam
Kamu işçisine ek zam
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