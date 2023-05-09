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Kamu işçilerine yüzde 45 zam! Asgari ücret ne kadar olur? Emekli ve memur maaşları kaç para olacak?

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 13:25
700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Başkan Erdoğan zam oranını yüzde 45 olarak belirlediklerini açıkladı. Başkan Erdoğan "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Peki Asgari ücret ne kadar olur? Emekli ve memur maaşları kaç para olacak? Gelişmeleri A Haber muhabir Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman değerlendirdi. A Haber canlı yayınına konuk olan Takvim Gazetesi Faruk Erdem de önemli değerlendirmelerde bulundu.
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