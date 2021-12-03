Kamu çalışanlarına müjdeler! Kimin maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, ebe, öğretmen… İşte yeni maaşlar ve haklar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimler ve diş hekimlerine 5 bin lira ek gösterge zammı öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yapılan yasal düzenlemeyle bütün sağlık personelinin ek ödemeleri genel bütçeye aktarıldı. Kimin maaşı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Unvan Eski maaş Yeni maaş

- Uzman doktor (1/4) 9.314 TL 14.314 TL

- Pratisyen hekim 7.570 TL 10.070 TL

- Uzman öğretmen (1/4) 6.553 TL 7.553 TL

- Baş öğretmen (1/4) 7.553 TL 9.553 TL



YENİ HAKLAR GELDİ

- Hemşire, ebe, teknisyen Ek ödemelerine yüzde 20 zam

- Emekli hekimler ek ödeme 4.135 TL 7.191 TL

- Emekli pratisyen hekim ek ödeme 3.656 TL 5.993 TL

- 25 yıllık emekli uzman doktor maaşı (4.912,24 + 7.191)= 12 bin 102 lira olacak

- Tüm sağlık personeli döner sermaye payında Yüzde 20 artış

- Acil servis ve laboratuvar, röntgen çalışanları Nöbet ücretine yüzde 50 zam

- Dini ve milli bayramlarda nöbet ücretine Yüzde 25 zam

- Uzman ebe ve hemşireler, özel hizmet tazminatı Yüzde 40 arttı