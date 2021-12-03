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Kamu çalışanlarına müjdeler! Kimin maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, ebe, öğretmen… İşte yeni maaşlar ve haklar
Unvan Eski maaş Yeni maaş
- Uzman doktor (1/4) 9.314 TL 14.314 TL
- Pratisyen hekim 7.570 TL 10.070 TL
- Uzman öğretmen (1/4) 6.553 TL 7.553 TL
- Baş öğretmen (1/4) 7.553 TL 9.553 TL
YENİ HAKLAR GELDİ
- Hemşire, ebe, teknisyen Ek ödemelerine yüzde 20 zam
- Emekli hekimler ek ödeme 4.135 TL 7.191 TL
- Emekli pratisyen hekim ek ödeme 3.656 TL 5.993 TL
- 25 yıllık emekli uzman doktor maaşı (4.912,24 + 7.191)= 12 bin 102 lira olacak
- Tüm sağlık personeli döner sermaye payında Yüzde 20 artış
- Acil servis ve laboratuvar, röntgen çalışanları Nöbet ücretine yüzde 50 zam
- Dini ve milli bayramlarda nöbet ücretine Yüzde 25 zam
- Uzman ebe ve hemşireler, özel hizmet tazminatı Yüzde 40 arttı