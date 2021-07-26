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Kamu çalışanları için zam maratonu başlıyor! Kim ne kadar zam alacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 26.07.2021 10:09
Milyonlarca vatandaşın gözü toplu sözleşme haftasında. İşçiler ve memurların zam oranları belli olacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin bu hafta bitmeesi gerekiyor. Kim ne kadar istiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
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