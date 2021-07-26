26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kamu çalışanları için zam maratonu başlıyor! Kim ne kadar zam alacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Milyonlarca vatandaşın gözü toplu sözleşme haftasında. İşçiler ve memurların zam oranları belli olacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin bu hafta bitmeesi gerekiyor. Kim ne kadar istiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.