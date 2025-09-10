10 Eylül 2025, Çarşamba

Kadın istihdamda pozitif ayrımcılık projesi! Çocuklu çalışan kadına destek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 15:42
Güncelleme:10.09.2025 15:42
Aile yılı kapsamında çocuklu kadınların istihdamı da destekleniyor. Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesi kapsamında devletten işveren ve annelere büyük destek sağlanıyor. Çocuğu olan kadınlara bakım desteği de artırıldı. Peki çocuklu aileye ne kadar destek sağlanacak? Detayları A Haber muhabiri Erşan Karaca’nın konuğu olan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.
