Kadın istihdamda pozitif ayrımcılık projesi! Çocuklu çalışan kadına destek

Aile yılı kapsamında çocuklu kadınların istihdamı da destekleniyor. Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesi kapsamında devletten işveren ve annelere büyük destek sağlanıyor. Çocuğu olan kadınlara bakım desteği de artırıldı. Peki çocuklu aileye ne kadar destek sağlanacak? Detayları A Haber muhabiri Erşan Karaca’nın konuğu olan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.

