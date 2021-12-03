İzmir'den 90 ülkeye balık ihracatı! 10 ayda 1 milyar dolarlık gelir

İzmir'den 90 ülkeye 10 ayda 1 milyar 97 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı. Peki balık ihracatı nasıl yapılıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu Ege Su Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyesi Ufuk Atakan Demir değerlendirdi. Ufuk Atakan Demir, “Su ürünleri üretim sektörü son yıllarda hem ihracat hem de üretim açısından oldukça hızlı büyüdü. Denizde havuzlarda üretilen levrek ve çipura ve somon başta olmak üzere üretilen balıklar aynı gün işlenip hızlı dondurma yöntemiyle soğutma sistemli uçaklarla başta Avrupa Ülkeleri ve Rusya olmak üzere 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.2021 ilk 10 ayı ihracat rakamı 1 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti.” dedi.

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