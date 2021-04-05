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0){for(t=0;t
05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Milyonları ilgilendiren soruları canlı yayında yanıtladı Giriş: 05.04.2021 10:13 Güncelleme:05.04.2021 10:32 Alışverişteki şikayetleri nereye yapabiliriz? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Araç değer kaybında nereye başvurulur? Borsada yatırım yapmak için ne yapmak lazım? Emekli olduktan sonra çalışanlar ikinci kez emekli olur mu? Vatandaşların merak ettiği soruları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı. DİĞER