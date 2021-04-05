İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Milyonları ilgilendiren soruları canlı yayında yanıtladı

Alışverişteki şikayetleri nereye yapabiliriz? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Araç değer kaybında nereye başvurulur? Borsada yatırım yapmak için ne yapmak lazım? Emekli olduktan sonra çalışanlar ikinci kez emekli olur mu? Vatandaşların merak ettiği soruları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN