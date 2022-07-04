İşte meslek meslek zamlı maaşlar! Öğretmen, polis, hemşire... | Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek hesapladı

Son dakika haberi... Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Haziran ayı enflasyon rakamı açıklanırken memur ve emeklilerin zam oranı da açıklandı. Memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 41,85, SSK – Bağ-Kur yüzde 42,35 oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında meslek meslek zamlı maaşları hesapladı. Üniversite mezunu 1/9 memurun maaşı 9.721 liraya çıktı. Hemşire maaşı 11 bin 845 TL oldu. Yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı da 1.842 lira. 1/4 öğretmen 12 bin 285 lira oldu. 1/8 polis memuru 13 bin 768 lira oldu.

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