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Videolar Ekonomi Videoları İşte kalem kalem yeni ücret ve ödemeler! Yeni maaş tablosunda kim ne kadar alacak?

İşte kalem kalem yeni ücret ve ödemeler! Yeni maaş tablosunda kim ne kadar alacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 10:50
Yeni asgari ücretle beraber tüm rakamlar değişti. Maaşlar, borçlar, ödenekler... Yeni asgari ücretle neler değişti? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
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