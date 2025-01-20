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İşte gün gün emekliye ödeme takvimi

İşte gün gün emekliye ödeme takvimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 11:53
Güncelleme:20.01.2025 11:55
Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75’lik artış yapılmıştı. Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplarına yatmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günleri ile zamlı maaşlarını alacak. Maaşlara enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? İşte gün gün emekli maaş ödemeleri…
İşte gün gün emekliye ödeme takvimi
İşte gün gün emekliye ödeme takvimi
İşte gün gün emekliye ödeme takvimi
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İşte gün gün ödeme takvimi
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