20 Ocak 2025, Pazartesi
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İşte gün gün emekliye ödeme takvimi
Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75’lik artış yapılmıştı. Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplarına yatmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günleri ile zamlı maaşlarını alacak. Maaşlara enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? İşte gün gün emekli maaş ödemeleri…