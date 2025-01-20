İşte gün gün emekliye ödeme takvimi

Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75’lik artış yapılmıştı. Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplarına yatmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günleri ile zamlı maaşlarını alacak. Maaşlara enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? İşte gün gün emekli maaş ödemeleri…