İşte EYT REHBERİ! Kimleri kapsıyor? Süreç nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Merakla beklenen haber akşam saatlerinde Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakan ve bürokratlarla Külliye'de yaptığı toplantının ardından EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenlemede, yaş sınırı olmayacak. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verilecek. İşverenlere destek için kredi imkanı sağlanacak. EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT'de hangi şartlar geçerli olacak? Emekli olmayıp çalışanlar için prim desteği verilecek mi? Prim günü eksik olan ne yapacak?​ EYT düzenlemesinin ayrıntılarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.

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