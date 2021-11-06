İşte 2022 asgari ücreti! Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

Türkiye'de milyonların merakla beklediği asgari ücret ve EYT hakkında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Erdem asgari ücrete ilişkin tahminini açıklarken rakam verdi. Faruk Erdem ayrıca 3600 ek gösterge için kritik tarihi de açıkladı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? EYT'nin detayları neler? 3600 ek gösterge için kritik tarih ne? Emeklilere verilecek yeni müjde ne? İşte detaylar...