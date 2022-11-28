İSTANBUL'DA TOKİ KURA HEYACANI! İstanbul'da 508 TOKİ konutu için kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih duyuruldu. İstanbul'da 508 TOKİ konutu için kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekimi nasıl yapılacak? TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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