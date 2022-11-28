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İSTANBUL'DA TOKİ KURA HEYACANI! İstanbul'da 508 TOKİ konutu için kura çekimi ne zaman yapılacak?

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 09:40
TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih duyuruldu. İstanbul'da 508 TOKİ konutu için kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekimi nasıl yapılacak? TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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