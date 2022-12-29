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İstanbul’da doğal gaza yüzde 12 indirim

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 15:47
Güncelleme:29.12.2022 16:04
İstanbul'da yılbaşından itibaren doğal gaza yüzde 12 indirim yapıldı. Açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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Doğal gaza yüzde 12 indirim
Doğal gaza yüzde 12 indirim
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