09 Mart 2024, Cumartesi
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca: "İstanbul'da 39 ilçede 730 denetçimizle denetimlerimize devam ediyoruz"
Ramazan ayı öncesi iş yerleri, fırın, zincir marketler başta olmak üzere tüm işletmelere yönelik denetim gerçekleştiren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor, sürekli gıda denetimlerimizi yapıyoruz ancak Ramazan, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı öncesi gibi dönemlerde belli alanlarda biraz daha sıkılaştırıyoruz. Yaklaşık 132 bin işletmemiz var, bu sene ilk 2 ayda 50 bin civarında denetim yaptık" dedi.