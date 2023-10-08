İslam Memiş GRAM ALTIN için rakam verdi! Altında düşüş sürecek mi? Yeni rekorlar kapıda mı?

Ons altın son 7 ayın en düşük seviyesinde. Altın almalı mı satmalı mı? Orta Doğu’da dünden bugüne yaşananlar altını da etkileyecek mi? Altının seyri ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında onu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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