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İslam Memiş GRAM ALTIN için rakam verdi! Altında düşüş sürecek mi? Yeni rekorlar kapıda mı?

A Haber
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Giriş: 08.10.2023 15:33
Ons altın son 7 ayın en düşük seviyesinde. Altın almalı mı satmalı mı? Orta Doğu’da dünden bugüne yaşananlar altını da etkileyecek mi? Altının seyri ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında onu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gram altın için rakam verdi GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

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İslam Memiş gram altın için rakam verdi
İslam Memiş gram altın için rakam verdi
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