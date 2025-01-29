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İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi! O tarihi işaret etti: Bekleyin

İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi! O tarihi işaret etti: Bekleyin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 11:02
Piyasaların gözü FED kararında. Altın fiyatları nasıl etkilenir? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı. Elinde altın bulunduranlara tavsiyelerde bulunan Memiş, gram altın için asıl kırılmayı beklediği tarihi açıkladı ve rakam verdi.
Gram altın için o tarihi işaret etti GRAM ALTIN İÇİN O TARİHİ İŞARET ETTİ

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İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi! O tarihi işaret etti: Bekleyin
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