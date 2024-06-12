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İslam Memiş gram altın için A Haber canlı yayınında rakam verdi: Paniğe gerek yok! | Altın bilezik alırken burma mı, ajda mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 11:18
Altında gözler FED kararında. Bugün açıklanacak FED faiz kararı sonrası altın nasıl etkilenir? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Bozdurduğumuzda işçilik hangisinde fazla olur? Hangisi yatırım amaçlı hangisini takı amaçlı almak lazım? Atın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gram için tarih ve rakam verdi GRAM İÇİN TARİH VE RAKAM VERDİ

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Gram için tarih ve rakam verdi
Gram için tarih ve rakam verdi
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