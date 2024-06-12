İslam Memiş gram altın için A Haber canlı yayınında rakam verdi: Paniğe gerek yok! | Altın bilezik alırken burma mı, ajda mı?

Altında gözler FED kararında. Bugün açıklanacak FED faiz kararı sonrası altın nasıl etkilenir? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Bozdurduğumuzda işçilik hangisinde fazla olur? Hangisi yatırım amaçlı hangisini takı amaçlı almak lazım? Atın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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