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İslam Memiş gram altın için A Haber canlı yayınında tarih ve rakam verdi: Paniğe gerek yok! | Altın bilezik alırken burma mı, ajda mı?

Altında gözler FED kararında. Bugün açıklanacak FED faiz kararı sonrası altın nasıl etkilenir? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Bozdurduğumuzda işçilik hangisinde fazla olur? Hangisi yatırım amaçlı hangisini takı amaçlı almak lazım? Atın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:18
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İslam Memiş gram altın için A Haber canlı yayınında rakam verdi: Paniğe gerek yok! | Altın bilezik alırken burma mı, ajda mı?

Gözler bugün açıklanacak FED'in faiz kararında. Altın fiyatları nasıl etkilenir? Düşecek mi yükselecek mi? Atın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İslam Memiş gram altın için A Haber canlı yayınında rakam verdi: Paniğe gerek yok! | Altın bilezik alırken burma mı, ajda mı?

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons tarafında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmiş oldu. 2.293 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 2.312 dolar seviyesinde. Bugün küresel piyasalar için oldukça önemli bir gün.

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İslam Memiş gram altın için A Haber canlı yayınında rakam verdi: Paniğe gerek yok! | Altın bilezik alırken burma mı, ajda mı?

Altın fiyatları temmuz ayına kadar kişisel öngörüm 2.280 - 2.340 dolar aralığında oyalanır. Beklentim bu yönde.

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İslam Memiş gram altın için A Haber canlı yayınında rakam verdi: Paniğe gerek yok! | Altın bilezik alırken burma mı, ajda mı?

"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAZ"

Altın fiyatlarındaki bu baskılanma bu düşüşler çok kalıcı olmaz diye tahmin ediyorum.


Bu yıl ile alakalı 2.600 hatta 3 bin dolar seviyesinin açık olduğunu düşünüyorum.

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İslam Memiş gram altın için A Haber canlı yayınında rakam verdi: Paniğe gerek yok! | Altın bilezik alırken burma mı, ajda mı?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın ons altını takip ediyor. Şu anda gram altın 2.413 – 2.423 lira aralığında fiziki altın tarafında Kapalıçarşı piyasasında.