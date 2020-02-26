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26.02.2020
İŞKUR 50 bin personel alacak! İşte İŞKUR'un eleman aradığı meslekler... |Video
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) 50 bin personel (işçi) alacak! Peki İŞKUR hangi mesleklerde eleman arıyor? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında aktardı.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) 50 bin personel (işçi) alacak! Peki İŞKUR hangi mesleklerde eleman arıyor? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında aktardı.
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