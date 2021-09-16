16 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İş dünyası Başkan Erdoğan’ın ABD ziyaretine odaklandı!
İş dünyasının gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de yapacağı ziyarette. Öyle ki ziyaret ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için önemli. Peki iş dünyası Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinden neler bekliyor? İşte iş dünyasının A Para mikrofonlarına söyledikleri…