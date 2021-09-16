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İş dünyası Başkan Erdoğan’ın ABD ziyaretine odaklandı!

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Giriş: 16.09.2021 08:53
Güncelleme:16.09.2021 08:53
İş dünyasının gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de yapacağı ziyarette. Öyle ki ziyaret ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için önemli. Peki iş dünyası Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinden neler bekliyor? İşte iş dünyasının A Para mikrofonlarına söyledikleri…
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