İş dünyası Başkan Erdoğan’ın ABD ziyaretine odaklandı!

İş dünyasının gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de yapacağı ziyarette. Öyle ki ziyaret ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için önemli. Peki iş dünyası Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinden neler bekliyor? İşte iş dünyasının A Para mikrofonlarına söyledikleri…

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