İnternet üzerinden mutfak alışverişi artıyor! Mutfak alışverişinde market mi internet mi?

Son dönemde mutfak alışverişlerinde internet faktörü ön plana çıkmaya başladı. Bir ürünü internetten daha uygun fiyata bulanların sayısı artıyor. Ürünlerin internet fiyatı ile raf fiyatı arasındaki fark da vatandaşı alışverişi sanal ortamdan yapmaya teşvik ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN