18 Mayıs 2022, Çarşamba
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İngiltere’de enflasyon rekor kırdı! Son durumu bu sözlerle anlattı: Eşi görülmemiş bir düşüş! İngilizler...
İngiltere'de enflasyon yüzde 9'a yükseldi. Bugün açıklanan Nisan rakamlarına göre, enflasyon son ayda yüzde 2,5 oranında artarken son bir yılda ise yüzde 9 oranında bir artış gösterdi ve yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı.