18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İngiltere’de enflasyon rekor kırdı! Son durumu bu sözlerle anlattı: Eşi görülmemiş bir düşüş! İngilizler...

İngiltere’de enflasyon rekor kırdı! Son durumu bu sözlerle anlattı: Eşi görülmemiş bir düşüş! İngilizler...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2022 11:24
İngiltere'de enflasyon yüzde 9'a yükseldi. Bugün açıklanan Nisan rakamlarına göre, enflasyon son ayda yüzde 2,5 oranında artarken son bir yılda ise yüzde 9 oranında bir artış gösterdi ve yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı.
İngiltere’de enflasyon rekor kırdı İNGİLTERE'DE ENFLASYON REKOR KIRDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere’de enflasyon rekor kırdı
İngiltere’de enflasyon rekor kırdı
Milyonlara Temmuz geliri
Milyonlara Temmuz geliri
3 önemli destek ve ödeme paketi!
3 önemli destek ve ödeme paketi!
Enflasyon ve büyüme mesajı
Enflasyon ve büyüme mesajı
Bakan Kurum’dan önemli açıklamalar
Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
En düşük maaşlar ne kadar olacak?
En düşük maaşlar ne kadar olacak?
Konut fırsatçısına suçüstü
Konut fırsatçısına suçüstü
Mehmet Kalyoncu’dan konut fiyatları artışı açıklaması
Mehmet Kalyoncu'dan konut fiyatları artışı açıklaması
Konut ve temizlik sektörüyle bir araya geldi
Konut ve temizlik sektörüyle bir araya geldi
Altın için rekor tahmin!
Altın için rekor tahmin!
Konut fiyatları nasıl düşürülecek?
Konut fiyatları nasıl düşürülecek?
EYT ile ilgili son durum ne?
EYT ile ilgili son durum ne?
Daha Fazla Video Göster