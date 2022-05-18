İngiltere’de enflasyon rekor kırdı! Son durumu bu sözlerle anlattı: Eşi görülmemiş bir düşüş! İngilizler...
İngiltere'de enflasyon yüzde 9'a yükseldi. Bugün açıklanan Nisan rakamlarına göre, enflasyon son ayda yüzde 2,5 oranında artarken son bir yılda ise yüzde 9 oranında bir artış gösterdi ve yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
Giriş Tarihi: 18.05.2022
11:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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İngiltere'de enflasyon, Nisan ayında
yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Mart ayında yıllık bazda yüzde 7 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9'a çıktı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülkede son durumu A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İngiltere'de enflasyon yükseliş ivmesini sürdürürken ücretler üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Ülkede Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış kaydetti. Yapılan ankete katılan ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 9.1 olması yönündeydi.
2013'TEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ
Diğer yandan Mart ayında ülkede yıllık enflasyon
yüzde 7 olduğu açıklanmıştı. Nisan ayında tüketici fiyatlarında görülen bu artış 40 yılın en yüksek artışı olarak da kayıtlara geçti. Aylık bazda bakıldığında ülkede enflasyon Nisan ayında yüzde 2.5 oldu ve bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2.5 olarak kaydedildi.
Rakamlara göre ikramiyeler hariç ortalama kazançların bir önceki yıla göre yüzde 1.9 düştüğü ve 2013'ten bu yana en büyük düşüşün kaydedildiği belirtiliyor.
EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DÜŞÜŞ
İkramiyeler hariç ücretler ilk çeyrekte yüzde 4.2 artarak pandemiden önceki 10 yıldaki yüzde 2.1 ortalamasından ikiye katlamış durumda. Buna karşın enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 10'u aşma yolunda ilerlemesi ve hükümetin vergileri artırmasıyla tüketiciler gerçek harcanabilir gelirlerinde neredeyse eşi görülmemiş bir düşüşle karşı karşıya kalmış durumdalar. Enflasyonun artmasıyla birlikte yaşam koşulları da zorlaşıyor. Bu nedenle de İngilizlerin tepkisinin bir hayli fazlalaşmaya başlıyor.
Enflasyondaki artışta, geçen ay itibarıyla enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama
694 sterline varan artış yaşanması etkili oldu.