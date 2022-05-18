İngiltere’de enflasyon rekor kırdı! Son durumu bu sözlerle anlattı: Eşi görülmemiş bir düşüş! İngilizler...

2013'TEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Diğer yandan Mart ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 7 olduğu açıklanmıştı. Nisan ayında tüketici fiyatlarında görülen bu artış 40 yılın en yüksek artışı olarak da kayıtlara geçti. Aylık bazda bakıldığında ülkede enflasyon Nisan ayında yüzde 2.5 oldu ve bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2.5 olarak kaydedildi.

Rakamlara göre ikramiyeler hariç ortalama kazançların bir önceki yıla göre yüzde 1.9 düştüğü ve 2013'ten bu yana en büyük düşüşün kaydedildiği belirtiliyor.