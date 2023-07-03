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İhracatta yüksek seyir sürüyor

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Giriş: 03.07.2023 13:31
İhracat haziran ayında Kurban Bayramı etkisi ile yüzde 10,5 azalışla 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ithalat ise yüzde 16,9'luk daralma ile 26 virgül üç milyar dolar oldu. Dış ticaret açığında da yüzde 34,5 gerileme yaşandı.
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