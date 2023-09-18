İhracatta yıl sonu hedefleri! Bakan Bolat: Geçen yılın rakamlarını koruyacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Para'ya konuştu. Ömer Bolat, ihracat hedeflerinden cari açığın düşürülmesine ve ABD mesaisine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamaların detayları…

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