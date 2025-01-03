İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı | Başkan Erdoğan: 2024’te 262 milyar dolar ihracatla rekor kırıldı

Türk ekonomisi ihracatta rekor kırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2024 yılında 262 milyar dolar ihracat yaptığını açıkladı. En fazla ihracat yapan şehirler İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ olarak sıralandı. Ekonomide uygulanan programın doğruluğunun, bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla teyit edildiğini söyleyen Erdoğan, 2025 yılında ekonomide yüzde 4 büyüme beklendiğini ifade etti.

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