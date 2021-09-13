İhracat çelik gibi! 8 ayda 2020’yi geçti

Türkiye'nin çelik ihracatı verileri açıklandı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin raporuna göre 2020'nin rakamları 8 ayda geçildi. Sektör, bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 69 artırarak 7 milyar 842 milyon dolardan 13 milyar 232 milyon dolara yükseltti.