13 Eylül 2021, Pazartesi
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İhracat çelik gibi! 8 ayda 2020'yi geçti
Türkiye'nin çelik ihracatı verileri açıklandı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin raporuna göre 2020'nin rakamları 8 ayda geçildi. Sektör, bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 69 artırarak 7 milyar 842 milyon dolardan 13 milyar 232 milyon dolara yükseltti.