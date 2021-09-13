13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İhracat çelik gibi! 8 ayda 2020'yi geçti

İhracat çelik gibi! 8 ayda 2020'yi geçti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2021 09:21
Türkiye'nin çelik ihracatı verileri açıklandı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin raporuna göre 2020'nin rakamları 8 ayda geçildi. Sektör, bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 69 artırarak 7 milyar 842 milyon dolardan 13 milyar 232 milyon dolara yükseltti.
İhracat çelik gibi! 8 ayda 2020’yi geçti
İhracat çelik gibi! 8 ayda 2020'yi geçti
Kilosu 5 liraya düştü! Vatandaş stok yapıyor
Kilosu 5 liraya düştü! Vatandaş stok yapıyor
Raflardaki fiyat nasıl düşürülecek?
Raflardaki fiyat nasıl düşürülecek?
Türkiye’de 2’nci olacak! İlk iniş için tarih belli oldu
Türkiye'de 2'nci olacak! İlk iniş için tarih belli oldu
Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek?
Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek?
Kira davalarında büyük artış!
Kira davalarında büyük artış!
Temmuz ayı işsizlik oranları açıklandı
Temmuz ayı işsizlik oranları açıklandı
Bitcoin yükselecek mi düşecek mi?
Bitcoin yükselecek mi düşecek mi?
Rusya’dan domates, biber ithalatı kararı!
Rusya’dan domates, biber ithalatı kararı!
Rusya yasağı kaldırdı! İhracat başlayacak
Rusya yasağı kaldırdı! İhracat başlayacak
Türkiye jeotermal enerjide Avrupa’da ilk sırada
Türkiye jeotermal enerjide Avrupa'da ilk sırada
Bakan Bilgin’den ekonomide büyüme mesajı
Bakan Bilgin'den ekonomide büyüme mesajı
Daha Fazla Video Göster