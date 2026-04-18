Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla piyasalarda yeni dönem: Altın, petrol ve borsa için kritik uyarılar!

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ABD ile İran arasındaki barış rüzgarları, küresel piyasalarda büyük bir hareketliliğe yol açtı. Altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçerken, petrol fiyatlarında sert düşüşler gözlemlendi. Borsa İstanbul ise tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirerek tarihi bir rekora imza attı. Ekonomist Üzeyir Doğan, A Haber canlı yayınında piyasalardaki bu keskin değişimi ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Sıradaki Videolar
Gündem Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor
Yaşam 17 yıl hapis cezalı firarinin saklandığı yer şoke etti
Gündem Saldırganın babası bu fotoğrafı neden kullandı?
Dünya Gazze’de aileler sahillere sığındı
Yaşam Rıza Tamer'in son röportajı ortaya çıktı

ETEK GİYİP POZ VERMİŞ!
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 18 gözaltı
CHP'li Ataşehir Belediye'nde yolsuzluk operasyonu
İran’da dönüşüm sinyalleri mi
İşte İsa Aras’ın bilgisayarından çıkan sözde oyun
Gülistan doku dosyasında kritik eşik: Valinin oğlu ve koruması adliyede!
CHP’Lİ BAŞKAN VE 18 KİŞİ GÖZALTINDA