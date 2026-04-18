Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla piyasalarda yeni dönem: Altın, petrol ve borsa için kritik uyarılar!

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ABD ile İran arasındaki barış rüzgarları, küresel piyasalarda büyük bir hareketliliğe yol açtı. Altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçerken, petrol fiyatlarında sert düşüşler gözlemlendi. Borsa İstanbul ise tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirerek tarihi bir rekora imza attı. Ekonomist Üzeyir Doğan, A Haber canlı yayınında piyasalardaki bu keskin değişimi ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları çarpıcı sözlerle değerlendirdi.