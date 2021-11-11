Her şeye her yatırıma karşılar! A Haber'de deşifre etti: İşte muhalefetin Türkiye’si

CHP, iktidarın yaptığı her yatırıma karşı çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili tehditler savuruyor. Peki iktidar ne yaparsa yapsın karşı çıkarız diyen CHP'nin iktidarında Türkiye nasıl olurdu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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