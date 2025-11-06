06 Kasım 2025, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi komisyonda! Vergi ve harçlarda daha düşük oran gündemde

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi komisyonda! "Vergi ve harçlarda daha düşük oran gündemde"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 20:51
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığının 2026 yılı bütçe sunumunu yaptı. Vergi ve harçlara ilişkin güncellemelerin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerine göre yapılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, “Bütçe disiplininden taviz yok” mesajını verdi.
