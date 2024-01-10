Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamadayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek." dedi. Basına konuşan Bakan Şimşek, çalışmaya dair son bilgileri paylaştı.

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