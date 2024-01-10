10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamadayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamadayız

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2024 16:09
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek." dedi. Basına konuşan Bakan Şimşek, çalışmaya dair son bilgileri paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kripto varlıklara yasal düzenleme geliyor
Kripto varlıklara yasal düzenleme geliyor
Çalışan anneye 70 bin TL destek
Çalışan anneye 70 bin TL destek
Kayak merkezinde sömestr yoğunluğu!
Kayak merkezinde sömestr yoğunluğu!
Memur maaşları nasıl hesaplanacak?
Memur maaşları nasıl hesaplanacak?
Hangi illerde petrol aranacak?
Hangi illerde petrol aranacak?
ABD’de Halkbank aleyhine açılan dava düştü
ABD’de Halkbank aleyhine açılan dava düştü
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Emekliye seyyanen değil oransal zam
Emekliye seyyanen değil oransal zam
Emeklinin gözü refah payında
Emeklinin gözü refah payında
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Yastık altı altında banka detayı
Yastık altı altında banka detayı
İstanbul’da toplu taşımaya büyük zam!
İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam!
Daha Fazla Video Göster